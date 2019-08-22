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Буено голом приніс перемогу Сан-Паулу

09:41 12 Читать на русском
Буено голом приніс перемогу Сан-Паулу
Вітор Буено / Esporte

Колишній півзахисник Динамо Вітор Буено став головним героєм матчу 13-го туру бразильської Серії А між Сан-Паулу та Атлетіко Паранаенсе.

Сан-Паулу на виїзді переміг Атлетіко Паранаенсе завдяки голу екс-динамівця Вітора Буено.

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Колишній гравець Динамо отримав передачу з лівого флангу і другим дотиком переправив м'яч у ворота. Зазначимо, що цей гол став єдиним у матчі, а у складі Сан-Паулу також вийшов й інший екс-гравець "біло-синіх" – Че Че.

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Таким чином, Сан-Паулу набрав 30 очок та піднявся на 4-те місце, Атлетіко Паранаенсе розташувався на 8 позиції з 22 пунктами.

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