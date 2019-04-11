Буено – про відхід з Динамо: Це сталося не тільки зі мною, але й з іншими бразильцями

Колишній півзахисник Динамо Вітор Буено розповів про причини недостатньої кількості ігрової практики в Україні.

"Це був урок для мене. Я грав дуже мало, але не через відсутність форми або старань на тренуваннях. Мені вдавалося добре проявити себе в товариських матчах, але це був вибір тренера.

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Причому, це сталося не тільки зі мною, але й з іншими бразильцями, яким було важко там грати. Я намагався підбадьоритися в компанії друзів і сім'ї. Однак це було непросто.

Але я знав, що коли-небудь перейду в клуб, який захоче мене підписати", – цитує Буено Uol Esporte.

Буено: Сан-Паулу – це крок вперед

Нагадаємо, в київський клуб Вітор потрапив минулого літа як частина оплати за оренду Дерліса Гонсалеса. Всього Буено відіграв за Динамо у всіх турнірах лише 3 матчі, не відзначившись результативними діями.