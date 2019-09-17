"Будуть знову заманювати довгою гривнею", – Франков анонсував збори УПЛ через конфлікт навколо телевізійних прав

19 вересня відбудеться спільне засідання керівництва Української Прем'єр-ліги та клубів елітного дивізіону стосовно врегулювання ситуації навколо трансляції матчів чемпіонату.

УПЛ все ще намагається врегулювати конфлікт навколо медіаправ на поєдинки чемпіонату України. 19 вересня пройде засідання, на якому будуть присутні представники клубів.

Грімм шокований заявами Динамо щодо можливого виходу з УПЛ – конфлікт навколо телепулу може дійти до суду

"На 14:30 19 вересня призначено чергові загальні збори УПЛ для обговорення питання з телевізійними правами. Судячи з усього, в Лозанну ніхто не звертався – так, зізнатися, і не вірилося якось в усі ці гучні заяви.

Будуть знову заманювати довгою гривнею або хоча б намагатися внести розкол в табір "плюсових" і УНІАН", – повідомив головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков у Telegram.

Нагадаємо, "2+2" та УНІАН є трансляторами 5-х клубів: Динамо, СК-Дніпро-1, Десни, Карпат і Зорі. Домашні поєдинки інших клубів транслюють телеканали "Футбол 1/2".

Реанімувати Динамо: "План Б Зідана" як шанс, новий основний форвард, проблема Кадірі – кілька непопулярних рішень