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"Будуть знову заманювати довгою гривнею", – Франков анонсував збори УПЛ через конфлікт навколо телевізійних прав

08:45 617 Читать на русском
"Будуть знову заманювати довгою гривнею", – Франков анонсував збори УПЛ через конфлікт навколо телевізійних прав
Шахтар та Динамо завітають на збори УПЛ / ФК Шахтар

19 вересня відбудеться спільне засідання керівництва Української Прем'єр-ліги та клубів елітного дивізіону стосовно врегулювання ситуації навколо трансляції матчів чемпіонату.

УПЛ все ще намагається врегулювати конфлікт навколо медіаправ на поєдинки чемпіонату України. 19 вересня пройде засідання, на якому будуть присутні представники клубів.

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"На 14:30 19 вересня призначено чергові загальні збори УПЛ для обговорення питання з телевізійними правами. Судячи з усього, в Лозанну ніхто не звертався – так, зізнатися, і не вірилося якось в усі ці гучні заяви.

Будуть знову заманювати довгою гривнею або хоча б намагатися внести розкол в табір "плюсових" і УНІАН", – повідомив головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков у Telegram.

Нагадаємо, "2+2" та УНІАН є трансляторами 5-х клубів: Динамо, СК-Дніпро-1, Десни, Карпат і Зорі. Домашні поєдинки інших клубів транслюють телеканали "Футбол 1/2".

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