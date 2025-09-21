"Я дуже задоволений грою, або, принаймні, був задоволений до тих пір, поки Лаціо не втратив одного гравця через вилучення. У цей момент ми ризикували поставити під загрозу результат матчу, який був у нас в руках.

Асист Маліновського не врятував Дженоа від поразки в Болоньї, Ювентус вперше втратив очки, Мілан розбив Удінезе

Пеллегріні добре завершує атаки, він добре розраховує моменти для заходу в штрафну, але йому необхідно зосередитися на півзахисті, і лише потім – на можливості забивати голи.

Що стосується нападників, ми можемо допомогти їм всім зростати, адже вони прагнуть вчитися і розвиватися. І Фергюсон, і Суле працювали на команду, як і Довбик, коли виходив на заміну. У міру їх зростання буде зростати і рівень гри в цілому. Нам потрібно, щоб кожен поліпшив свої атакувальні дії, доклав трохи зусиль, щоб забити більше голів для цієї команди.

Команда в хорошій формі. Минулими вихідними у нас виникли деякі труднощі в матчі з Торіно, де ми не змогли грати в правильному темпі, можливо, тому, що ми сприймали деякі речі як належне.

Це процес, в якому будуть злети і падіння, тому я прагну до поліпшень як на індивідуальному, так і на командному рівні. Нам потрібно, щоб всі були в курсі справи, щоб ми могли стати сильнішими і мати більше можливостей. Наприклад, сьогодні мене вразив Ренш", – сказав Гасперіні в інтерв'ю DAZN Italia.

Нагадаємо, що Довбик вийшов на заміну в середині другого тайму і не завдав по воротах Лаціо жодного удару.

Рома переграла Лаціо на виїзді вперше за 9 років – Довбик розчинився на полі, шалене марнотратство кривдника Динамо