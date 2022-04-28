"Шановні жителі Херсона! Хочу звернуться до вас від імені всіх фермерів України. Ми з вами! Як би не було тяжко, ми завжди були, є і залишаємось з вами, бо Крим – це є Україна, і Херсон це також є Україна. Я вас хочу запевнить в одному – скоро, зовсім скоро, ми вас звільнимо.

"Вова, єб*ш їх, бл*дь": емоційна промова Поворознюка отримала друге дихання і може стати хітом – відео 18+

І повірте: бл*ть, будуть вони біжать, на*уй, ті рашики бл*ть, на велосипедах на*уй. І поки вітер у ту сторону, будуть крутить педалями, бо так легше крутить педалі. Повірте бл*ть, все буде добре! Віримо в президента, віримо в Україну! Слава Херсону, слава українській нації і пи**ець російській федерації", – зазначив Поворознюк у відеозверненні.

Нагадаємо, зараз триває 64-й день кривавої навали росіян на Україну. Окупанти планували захопити нас за кілька днів, проте ЗСУ влаштували їм незабутній прийом – рашисти вже накивали п'ятами з північного напрямку. Одним із міст, яке опинилось у тимчасовій російській окупації, став Херсон.

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