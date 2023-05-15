"Провал Динамо у цьому сезоні більше пов’язаний із тим, що мають бути якісь зміни в тренувальному процесі. Якщо зараз говорити про те, що відбувалося протягом сезону в Динамо, то це те ж саме, що й у попередні роки, коли тренував Луческу. У якийсь певний момент ця одноманітність процесу стала набридати гравцям.

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Були три вдалі матчі з Шовковським. Я пояснюю це тим, що просто відбулася певна зміна. Можливо, щось нове з’явилося в тренувальному процесі. Гравці трохи "наїлися" тими методами, які використовував Мірча Луческу, і це стало причиною, насамперед, серед досвідчених футболістів.

Мені здається, що керівництво Динамо набагато більше розраховувало на досвідчених гравців, ніж вони відіграли. І, наскільки я розумію, після закінчення сезону будуть дуже серйозні розмови саме з досвідченими футболістами, а не з молодими. Розмова буде про те, чи збираються вони прогресувати в Динамо? Яким вони бачать своє майбутнє?

Я не впевнений, що будуть продовжені контракти з усіма футболістами, у яких вони закінчуються. Або чи будуть вони продовжені навіть на тих умовах, які є зараз. Бо достатньо серйозна зарплатна відомість у Динамо. Керівництво виконує всі умови і буде вимагати від досвідчених футболістів відповідальності за цей сезон. До молоді претензій менше, молодь себе проявила, як могла. І Ванат, і Царенко, і Волошин. Дячук, хоч і є певні питання до нього, Нещерет – перспективна молодь є", – підсумував Циганик в ефірі Циганик Live.

Нагадаємо, Динамо вилетіло від Бенфіки у кваліфікації ЛЧ, а в групі Ліги Європи посіло останє місце. В УПЛ кияни йдуть лише четвертими, практично втративши шанси на місце у топ-3. Відповідно, у сезоні 2023/24 Динамо гратиме у кваліфікації Ліги конференцій.

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