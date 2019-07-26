Будучность – Зоря – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Зоря перемогла Будучность у першому матчі 2-го раунду кваліфікації Ліги Європи. Дивіться відео голів і огляд зустрічі.

Зоря на виїзді грала проти чорногорської Будучності. Вже на 16 хвилині гри підопічні Віктора Скрипника вийшли вперед. Гол рикошетом від захисника забив Артем Громов.

Зоря здобула впевнену виїзну перемогу над Будучностю в Лізі Європи

Вже через кілька хвилин Будківський запресингував голкіпера Будучності та змусив його помилитись, чим скористався Артем Громов, оформивши дубль.

На 60 хвилині футболіст Будучності Перовіч забив гол у ворота Зорі після розіграшу кутового, зробивши рахунок 1:2.

На 82 хвилині Луньов ефектно обіграв суперника на фланзі і віддав пас на Арвеладзе, який забив останні гол у матчі. Відтак, виїзна перемога Зорі з рахунком 3:1, що дає команді Скрипника хороші шанси на прохід у наступний раунд кваліфікації Ліги Європи.