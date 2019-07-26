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БУДУЧНОСТЬ - ЗОРЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІГА ЄВРОПИ ТРАНСФЕРИ

Будучность – Зоря – 1:3 – відео голів та огляд матчу

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Будучность – Зоря – 1:3 – відео голів та огляд матчу
Будучность – Зоря – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Зоря перемогла Будучность у першому матчі 2-го раунду кваліфікації Ліги Європи. Дивіться відео голів і огляд зустрічі.

60’ Євген Чеберко
 
Артем Громов 16’
Артем Громов 19’
Леван Арвеладзе 82’
16’ Артем Громов
19’ Артем Громов
60’ Євген Чеберко
82’ Леван Арвеладзе

Зоря на виїзді грала проти чорногорської Будучності. Вже на 16 хвилині гри підопічні Віктора Скрипника вийшли вперед. Гол рикошетом від захисника забив Артем Громов.

Зоря здобула впевнену виїзну перемогу над Будучностю в Лізі Європи

Вже через кілька хвилин Будківський запресингував голкіпера Будучності та змусив його помилитись, чим скористався Артем Громов, оформивши дубль.

На 60 хвилині футболіст Будучності Перовіч забив гол у ворота Зорі після розіграшу кутового, зробивши рахунок 1:2.

На 82 хвилині Луньов ефектно обіграв суперника на фланзі і віддав пас на Арвеладзе, який забив останні гол у матчі. Відтак, виїзна перемога Зорі з рахунком 3:1, що дає команді Скрипника хороші шанси на прохід у наступний раунд кваліфікації Ліги Європи.

blog_ava
Будучность – Зоря: анонс матчу Ліги Європи
25 липня
11188
Теги
Ліга Європи Відеоновини Будучность - Зоря Зоря Зоря Будучность Будучность
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