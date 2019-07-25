Будучность – Зоря: анонс матчу Ліги Європи

Будучность прийме Зорю в першому поєдинку 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи 2019/20, а Віктор Скрипник офіційно дебютує на чолі луганської команди. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Будучность – Зоря

25 липня, 21:45. Подгоріца, Міський стадіон. Пряма трансляція на "Футбол 24".

Головний арбітр: Массіміліано Ірраті (Італія)

Зоря першою серед українських команд розпочинає єврокубковий сезон 2019/20. Лише 5-те місце в УПЛ 2018/19 призвело до того, що луганці стартують у єврокубках вже з другого кваліфікаційного раунду.

Першим опонентом підопічних Віктора Скрипника стане Будучность – чинний віце-чемпіон Чорногорії. У першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи команда з Подгоріци без проблем здолала естонську Транс Нарву (6:1 за сумою двох матчів).

Будучность – Зоря: прогноз на матч Ліги Європи

Даний поєдинок стане першим офіційним матчем Віктора Скрипника на чолі Зорі. 49-річний наставник замінив на цій посаді Юрія Вернидуба, який покинув команду по завершенні сезону 2018/19. Зоря – перша українська команда в тренерській кар'єрі Скрипника, який раніше очолював Вердер (молодіжну та основну команди), а також попрацював у Ризі. Безумовно, що Віктор Анатолійович відчуває доволі високу відповідальність перед цим поєдинком, адже дебютувати в матчі чемпіонату України та у єврокубках – дві великі різниці.

У поточне міжсезоння Зоря зазнала суттєвих кадрових змін – зокрема, команду покинув її лідер та капітан Олександр Караваєв, який пішов на підвищення у київське Динамо. Натомість склад луганців поповнили одразу п'ятеро новачків, деякі з яких, імовірно, з'являться на полі вже у поєдинку проти Будучності. Втім, прогнозувати стартовий склад Зорі у дебютному матчі сезону, враховуючи зміну тренера та активну трансферну кампанію – справа апріорі невдячна.

Будучность має певну перевагу над Зорею, адже на тиждень раніше вийшла з відпустки та провела два офіційні поєдинки. Відповідно, чорногорська команда вже відчула певний змагальний ритм та, імовірно, перебуває у кращих фізичних кондиціях. Проте Зоря під керівництвом нового тренера встигла провести чимало товариських матчів. Результати були різними, проте Віктор Скрипник зазначив, що головне у цьому випадку – подивитись у дії наявних гравців та сформувати кістяк команди.

Цікаво, що головний тренер Будучності Бранко Брновіч має досвід протистояння з Україною – збірна Чорногорії під його керівництвом грала проти "синьо-жовтих" у відборі до ЧС-2014 (1:0 у Києві, 0:4 в Подгориці).

Кадрова ситуація

Віктор Скрипник не зможе розраховувати на Богдана Лєднєва, який отримав червону картку в поєдинку проти РБ Лейпциг у раунді плей-офф кваліфікації сезону 2018/19. Не полетіли з командою і бразильці Лазіо, Сілас та Луїс Феліпе.

Будучность – Зоря: де дивитись матч Ліги Європи

Натомість у складі делегації є новачки – Владлен Юрченко, Нікола Василь, Дмитро Іванісеня та Джоель Абу Ханна, які вже взяли участь у деяких товариських поєдинках та можуть вийти на поле стадіону у столиці Чорногорії.

У наставника господарів Бранко Брновіча немає проблем зі складом – абсолютно всі його підопічні готуються до першої частини дуелі проти української команди.

Орієнтовні склади

Будучность: Драгоєвіч – Вучіч, Дам'яновіч, Міліч, Больєвіч – Божовіч, Міїч – Бакіч, Мірковіч, Івановіч – Перовіч.

Зоря: Шевченко – Тимчик, Абу Ханна, Вернидуб, Чеберко – Іванісеня, Михайліченко – Юрченко, Громов, Хомченовський – Кабаєв.

Прогноз "Футбол 24": 0:1

Прогнозувати результат першого поєдинку сезону – справа не з легких. Втім, Зоря однозначно вважається сильнішою за Будучность, як мінімум на папері. Луганська команда цього літа суттєво видозмінилася, проте навряд чи це завадить першому представнику України у єврокубках здобути прийнятний результат на виїзді та повернутись додому з хорошим настроєм.

Будучность не виглядає командою, яка здатна вибити Зорю з єврокубків – чорногорська команда лише вдруге в історії зіграє на цій стадії турніру. З тим, що Зоря – фаворит, згодні і букмекери, які віддають перевагу підопічним Скрипника як у звітному поєдинку, так і в двоматчевому протистоянні.

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