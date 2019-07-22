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Будучность – Зоря: матч Ліги Європи розсудить італійська бригада арбітрів

12:25 609 Читать на русском
Будучность – Зоря: матч Ліги Європи розсудить італійська бригада арбітрів
Массімо Ірраті / Sempreinter

Бригада арбітрів з Італії на чолі з Массіміліано Ірраті розсудить матч 2-го кваліфікаційного раунду між Будучностю та Зорею.

 

Італійці відпрацюють матч 2-го кваліфікаційного раунду між Будучностю та Зорею, повідомляє офіційний сайт луганців.

Переможець пари Зоря – Будучность буде сіяним у 3-му раунді кваліфікації Ліги Європи, Маріуполь – несіяним

Ірраті призначений головним арбітром, а допомагатимуть йому асистенти Лоренцо Манганеллі та Джакомо Пеганессі. Четвертий арбітр – Клод Кремер.

Нагадаємо, перший матч Будучность – Зоря відбудеться 25 липня, а матч-відповідь – 1 серпня.

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Будучность Будучность Ліга Європи Будучность - Зоря Зоря Зоря
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