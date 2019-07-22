Будучность – Зоря: Лєднєв пропустить матч Ліги Європи через дискваліфікацію

Луганська Зоря завершує підготовку до матчу Ліги Європи проти Будучності.

Зоря прибуде на матч Ліги Європи проти Будучності в Подгорицю в середу, 24 липня, передає Команда№1.

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Команда Віктора Скрипника проведе передматчеве тренування увечері на місцевому стадіоні. Зазначається, що до заявки луганців потраплять усі літні новачки команди. Додамо, що гру пропустить Богдан Лєднєв за червону картку у матчі сезону 2018/19 проти РБ Лейпциг.

Нагадаємо, матч Будучность – Зоря відбудеться 25 липня, початок гри о 21:45.

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