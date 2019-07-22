Будучность – Зоря: Лєднєв пропустить матч Ліги Європи через дискваліфікацію

Ліга Європи — 15:16 466
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Зоря отримала потенційного опонента у 3-му раунді кваліфікації Ліги Європи 2019/20
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Маріуполь дізнався потенційного суперника у 3-му раунді кваліфікації Ліги Європи 2019/20Ліга Європи — 15:11 312
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Динамо зіграє з Брюгге у 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів 2019/20Ліга чемпіонів — 13:16 38047
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Результати жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів-2019/20Ліга чемпіонів — 13:13 10879
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Реал зробив ПСЖ щедру пропозицію щодо Неймара – мадридці готові віддати Бейла із серйозною доплатоюІспанія — 11:44 4188