"Чи є у мене пропозиції від клубів? Ні, я поки відпочиваю. Чи планую відновити кар'єру? Я хочу трошки відпочити, а потім далі гнати.

Волинь призначила головним тренером колишнього помічника Кварцяного

Пропозиції яких клубів готовий вислухати: УПЛ, Першої ліги, зарубіжних? Я ще не відпочив", – цитує Сачка Tribuna.

Останнім клубом 46-річного фахівця була Волинь, з якою йому вдалось фінішувати на 7-й сходинці Першої ліги. Сачко відомий своєю роботою у Ворсклі (2013-2019 роки).

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