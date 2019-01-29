Буднік перейшов у Левадію, за яку вже грає ще один українець

Український нападник Євген Буднік став гравцем естонської Левадії.

Левадія на своєму офіційному сайті повідомила про підписання контракту з українським нападником Євгеном Будніком. Деталі угоди не повідомляються.

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Українець раніше виступав за Металіст, Ворсклу, Слован Ліберец, Динамо Мінськ, Капфенберг, Платаніас та Ламію.

Також за естонську команду виступає український півзахисник Юрій Ткачук.