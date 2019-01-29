Буднік перейшов у Левадію, за яку вже грає ще один українець

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ПСЖ оголосив про трансфер хавбека Зеніта Паредеса
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"Дякуємо за приціли, оптику та інші речі", – ультрас Шахтаря прокоментували перехід Ракицького у ЗенітУкраїна — 28 січ 5849
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