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Буднік перейшов у Левадію, за яку вже грає ще один українець

10:07 944 Читать на русском
Буднік перейшов у Левадію, за яку вже грає ще один українець
Євген Осіпов та Євген Буднік / ФК Левадія

Український нападник Євген Буднік став гравцем естонської Левадії.

Левадія на своєму офіційному сайті повідомила про підписання контракту з українським нападником Євгеном Будніком. Деталі угоди не повідомляються.

"Починав у селі, на полі з дерев’яними воротами". Чемпіон Естонії – про Львів у Таллінні, рожеву форму і проблеми Карпат

Українець раніше виступав за Металіст, Ворсклу, Слован Ліберец, Динамо Мінськ, Капфенберг, Платаніас та Ламію.

Також за естонську команду виступає український півзахисник Юрій Ткачук.

Теги
Трансфери Світ Євген Буднік Євген Буднік Левадія Левадія
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