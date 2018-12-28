Буднік: Хочу розірвати контракт з Ламією і покинути Грецію

Форвард Ламії Євген Буднік найближчим часом покине Грецію.

"У Греції завершилося перше коло, чемпіонат пішов на невелику перерву, а я зараз поки що повернувся додому в Україну, до Харкова. Дійсно, після Платаніаса я сподівався грати в Ламії. Але буквально за кілька днів до старту чемпіонату в команді змінився тренер. Це звичайна історія.

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Новий наставник привів із собою вісім нових футболістів, а мені дав зрозуміти, що я не вписуюсь у його плани. Новий наставник робив ставку на латиноамериканців. Мені ж довелося дивитися матчі з боку, а в інший клуб перейти не встиг, тому що зачинилось трансферне вікно.

Повернусь до Греції, щоб оформити папери для розірвання контракту. Угода діє до літа, і в принципі я вже можу домовлятися з новою командою. Трохи хочеться змінити обстановку і поїхати в інший чемпіонат. Все-таки Греція непроста країна. Вони не дуже люблять виконувати взяті на себе зобов'язання. У них філософія така. Їм подобається не платити. Можуть виплатити одну зарплату і сказати: "Ну ми ж заплатили".

Пропозиції є, але я поки з новим клубом на паузі, оскільки треба вирішити питання розірвання контракту з Ламією. Дякувати богу, в Україні мене пам'ятають. Але де опинюся в найближчому майбутньому, поки сказати не можу", – розповів Буднік для Команда№1.

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