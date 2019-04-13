Буднік голом допоміг Левадії здобути розгромну перемогу та зміцнив своє лідерство у списку бомбардирів

Левадія з трьома українцями у складі впевнено обіграла Вільянді в матчі 6-го туру чемпіонату Естонії.

Естонія, 6 тур

Левадія – Вільянді – 5:2

Голи: Роосалу, 19 (авт), Андрєєв, 23, 60, Мореллі, 35, Буднік, 77 (п) – Пейпс, 13, Сааг, 51

Євген Буднік, Ігор Жураховський та Юрій Ткачук вийшли у стартовому складі Левадії і провели на полі увесь поєдинок.

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Гості відкрити рахунок вже на 13-й хвилині матчу, однак Левадія ще до перерви забила 3 м'ячі. На початку другого тайму Вільянді вдалося скоротити відставання до мінімуму, але господарі легко довели рахунок до розгромного.

Відзначимо, що останній гол у звітному матчі на рахунку Євгена Будніка, який реалізував пенальті. Українець продовжує очолювати список найкращих бомбардирів першості, маючи у своєму активі 8 голів (5 із них – з пенальті).

Левадія після 6 зіграних турів має стовідсоткові показники і заслужено посідає перше місце в турнірній таблиці чемпіонату Естонії.