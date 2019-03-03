Будківський розповів, чому не заграв у Сошо

Нападник Зорі Пилип Будківський розповів про французьку сторінку своєї кар’єри.
"Склалася дивна для мене ситуація. Після першої гри мене перестали ставити в склад, при цьому наставник нічого не пояснював. А потім він дав зрозуміти, що мені краще шукати іншу команду.
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Відрядження до Франції вважаю помилкою. Але все вже в минулому, я сповнений сил і хочу приносити користь Зорі", – сказав Будківський у коментарі для "Команда №1".
Нагадаємо, Будьківський перейшов у Сошо на правах оренди влітку минулого року, а вже взимку форвард повернувся до України, хоча угода була розрахована на рік.
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За півроку Пилип зіграв за Сошо у 10-ти матчах в усіх турнірах, але загалом провів на полі лише 276 хвилин. Результативними діями нападник не відзначався.