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Будківський розповів, чому не заграв у Сошо

15:41 550 Читать на русском
Будківський розповів, чому не заграв у Сошо
Пилип Будківський (ліворуч) / фото із соцмереж

Нападник Зорі Пилип Будківський розповів про французьку сторінку своєї кар’єри.

"Склалася дивна для мене ситуація. Після першої гри мене перестали ставити в склад, при цьому наставник нічого не пояснював. А потім він дав зрозуміти, що мені краще шукати іншу команду.

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Відрядження до Франції вважаю помилкою. Але все вже в минулому, я сповнений сил і хочу приносити користь Зорі", – сказав Будківський у коментарі для "Команда №1".

Нагадаємо, Будьківський перейшов у Сошо на правах оренди влітку минулого року, а вже взимку форвард повернувся до України, хоча угода була розрахована на рік.

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За півроку Пилип зіграв за Сошо у 10-ти матчах в усіх турнірах, але загалом провів на полі лише 276 хвилин. Результативними діями нападник не відзначався.

Теги
Українці за кордоном Пилип Будківський Пилип Будківський Сошо Сошо Франція
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