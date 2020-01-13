Будківський прокоментував відхід Вернидуба із Зорі

Нападник Десни Пилип Будківський оцінив здобутки Юрія Вернидуба на чолі луганської Зорі.

"Чи допускаю те, що не вписався у схеми Скрипника? Все можливо. Так, тактика Зорі трохи видозмінилася. Все стало інакше – не так, як за часів Юрія Вернидуба. Я б не сказав, що я зовсім не вписувався, але десь, може, чогось бракувало. Мабуть, це і зіграло роль.

Будківський офіційно перейшов у Десну

Відхід Вернидуба із Зорі став невеликим шоком. Ніхто не очікував, що так станеться. Тим більше, що Юрій Миколайович майже десять років пропрацював в цьому клубі, зробивши великий внесок в його успіхи. Не думав, що його можуть зняти з посади головного тренера. Але так вирішило керівництво клубу, хоча це рішення для багатьох було незрозумілим", – поділився Будківський в інтерв'ю UA-Футбол.

Нагадаємо, Будківський приєднався до Десни у зимове трансферне вікно. До зимової перерви в УПЛ Будківський захищав кольори Зорі. У команді Віктора Скрипника нападник не мав стабільної ігрової практики – він зіграв 10 матчів у чемпіонаті України і забив 1 гол.

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