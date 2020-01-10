Будківський пояснив, чому змінив Зорю на Десну

Форвард Десни Пилип Будківський прокоментував свій трансфер до чернігівської команди.

"В якійсь мірі змінити клуб було моїм рішенням. Я хотів довести, що можу приносити користь Зорі, але у відпустці мені сказали, що не беруть на збори, тому сенсу залишатися в Зорі, я не бачив. Напевно, не виправдав очікувань Віктора Скрипника. Не вийшло реалізувати весь свій потенціал. Хоча наставник давав мені шанс.

Будківський офіційно перейшов у Десну

Обрав Десну, тому що я особисто спілкувався з головним тренером, який вселив в мене впевненість. Десна ставить перед собою високі цілі, тому виступати за такий клуб почесно. У чернігівців добре поставлена ​​гра, тому мені нічого не залишається, окрім як наполегливо працювати, щоб швидше влитися в колектив.

Класно було б зіграти в команді Андрія Шевченка. "Синьо-жовті" чудово пройшли відбірковий турнір, що дає привід для оптимізму перед майбутнім Євро-2020", – поділився Будківський в коментарі Команда№1.

Нагадаємо, Будківський приєднався до Десни у зимове трансферне вікно. До зимової перерви в УПЛ Будківський захищав кольори Зорі. У команді Віктора Скрипника нападник не мав стабільної ігрової практики – він зіграв 10 матчів у чемпіонаті України і забив 1 гол.

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