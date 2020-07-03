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Будківський підтвердив, що російський Анжи не платив йому півроку

3 липня 14:12 - Читать на русском
Будківський підтвердив, що російський Анжи не платив йому півроку
Пилип Будківський / Фото з відкритих джерел

Форвард Десни Пилип Будківський прокоментував інформацію, що він звернувся до профспілки футболістів через заборгованість Анжи щодо його зарплати.

"Дійсно, в Анжи є переді мною борг щодо зарплати за п'ять місяців. У клубі це не заперечують, але там від деяких нюансів залежить загальна сума заборгованості.

Будківський подаватиме скаргу до ФІФА на російський клуб

З документами про цю справу в ФІФА вже ознайомилися. Думаю, все вирішиться до кінця наступного тижня", – наводить слова Будківського meta-ratings.

Нагадаємо, нападник виступав у складі Анжи з січня по червень 2016 року, і на такий самий термін вирушив до Махачкали у 2018 році. Загалом, українець провів 40 поєдинків за російський клуб, записавши до свого активу 6 голів та 2 асисти.

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Теги
Десна Десна ФІФА Росія Пилип Пилип Будківський Анжи Анжи
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