"Нічого поганого там нема. Є якісь заборгованості, але не у всіх команд все ідеально. Трохи це затягнулося, внутрішні проблеми тиснуть. Проблеми із заборгованостями залишаються, але, гадаю, клуб розрахується і нормально існуватиме і розвиватиметься.

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Інформація в інтернеті щодо того, що клуб зникне – неправильна. Думаю, клуб існуватиме у будь-якому випадку. Фінансові проблеми Десни можна виправити і вирішити. Президент клубу зробить усе, щоб команда була, все вирішить. Не думаю, що команда візьме так і зникне. Команда, на яку було багато вкладено, команда, яка намагається розвиватися", – цитує Будківського Tribuna.

Чернігівська команда припинила співпрацю з кількома ключовими гравцями. Зокрема Будківський прочитав про свій відхід з Десни в мережі.

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