"Нічия з Динамо – приємний результат для нас. Ми могли і забити, і пропустити. Раді, що привезли очко з Києва.

Миколенко виділив головний плюс нічийного результату з Десною

При Луческу Динамо почало грати інакше. Команда досить добре тримає м'яч, створює моменти. Думаю, у них хороші шанси у цьому чемпіонаті.

Ближче до кінця ми трохи втомилися. Ми більше оборонялися, а Динамо – тримало м'яч. Намагалися вибігати в контратаки, але десь не виходило. Для нас був важкий матч", – сказав Будківський у коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, у матчі 2-го туру УПЛ Десна на виїзді зуміла втримали нульову нічию з Динамо.

Динамо – Десна: Луческу вперше не виграв – історичний дебютант, нова втрата і тривожний позитив перед ЛЧ