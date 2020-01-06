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Будківський офіційно перейшов у Десну

17:07 366 Читать на русском
Будківський офіційно перейшов у Десну
Пилип Будківський / ФК Десна

Нападник Пилип Будківський продовжить свою кар'єру в команді Олександра Рябоконя.

Про підписання контракту з 27-річним футболістом повідомив офіційний сайт чернігівського клубу. Про деталі та термін співпраці наразі не повідомляється.

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Нагадаємо, що до зимової перерви в УПЛ Будківський захищав кольори Зорі. У команді Віктора Скрипника нападник не мав ствбільної ігрової практики – він зіграв 10 матчів у чемпіонаті України і забив 1 гол.

До слова, Будківський є вихованцем донецького Шахтаря. Також у його кар'єрі були Іллічівець, Севастополь, російський Анжи, бельгійський Кортрейк та французький Сошо.

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