Будківський: Гравці Зорі підвели Вернидуба

Нападник Зорі Пилип Будківський прокоментував результати сезону 2018/19 для луганського клубу.

"Не відчувалося, що ми посядемо п'яте місце, ніхто на це не розраховував. Хотіли зайняти максимально високе місце, до чого готувалися на зборах. Розуміли, що є шанси поборотися з Олександрією, але відразу після зборів програли Динамо з рахунком 0:5.

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Гра у нас будувалася через фланги, були простріли. Гравці відчували один одного. Але потім я втратив це відчуття, потрібно було більше тренуватися. Хотілося б повернутися до колишньої форми.

У Юрія Вернидуба теж був складний період, він чекав хорошого результату і підтримки від команди. Півфінал Кубка України (1:2 від Інгульця – прим. "Футбол 24") – це відправна точка. Підвели Юрія Миколайовича.

Були і хороші матчі, ми перемагали, але примудрялися програвати, ведучи в два м'ячі. Це навчило нас бути спокійнішими, не нервувати, ведучи в рахунку, не бігти стрімголов. У новому сезоні такого не буде, п'яте місце вдарило по команді. Ніхто не хоче опускатися нижче, а тільки піднятися якомога вище", – зазначив Будківський в коментарі Футбольному формату.

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