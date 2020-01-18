Будківський дебютним голом допоміг Десні знищити білоруський Спутнік

Чернігівська Десна в рамках товариського матчу не залишила шансів Спутніку з Річиці.

Товариські матчі.

Десна – Спутнік – 5:0

Голи: Будківський, Філіппов, Кузик, Демяненко, Старенький

Десна (перший тайм): Литовка, Конопля, Імереков, Єрмаков, Западня, Арвеладзе, Калітвінцев, Кузик, Хльобас, Філіппов, Будківський.

Десна (другий тайм): Паст, Фаворов, Гітченко, Картушов, Демяненко, Старенький, Мочуляк, Миккитюк, Белич, Шевцов, Мостовий.

Новачок Десни Будківський досить вдало розпочав кар'єру в чернігівському клубі, відкривши рахунок у першому ж матчі (щоправда неофіційному). Ще до перерви Філіппов та Кузик зробили перевагу розгромною, а в другому таймі білорусів добили Демяненко та Старенький. Додамо, що за Десну дебютував і інший зимовий новачок – Леван Арвеладзе.

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Нагадаємо, 22 січня Десна вирушить на перший навчально-тренувальний збір до Туреччини, де заплановано 4 товариські поєдинки.