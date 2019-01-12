Будківський може достроково повернутись з оренди – у Сошо розчаровані грою форварда

Нападник Сошо Пилип Будківський найближчим часом може покинути чемпіонат Франції.

Будківський має високі шанси достроково завершити оренду у французькому Сошо та повернутись до табору Шахтаря, повідомляє L'Est Républicain.

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У клубі з другого французького дивізіону незадоволені рівнем гри українського форварда. За 9 проведених матчів Пилип жодного разу не зміг забити.

Нагадаємо, Будківський влітку перебрався в Сошо, раніше він виступав теж на правах оренди за Кортрейк та Анжи. Пік форми нападника припав на його виступи за луганську Зорю у 2014-2016 роках. Тоді висока результативність дозволила Пилипу дебютувати у збірній України.

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