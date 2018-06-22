Будківський – гравець Сошо

Український нападник Пилип Будківський перебрався у французький Сошо.
Форвард Шахтаря Пилип Будківський перейшов у Сошо, інформує офіційний сайт французького клубу. Українець виступатиме за нову команду на правах оренди, угода розрахована на 1 рік.
"Будківський хоче продемонструвати в Сошо всі свої якості нападника", – йдеться у повідомленні прес-служби Сошо.
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Минулий сезон Будківський теж провів в оренді. Першу частину сезону форвард відіграв в бельгійському Кортрейку, другу – в Анжи.
Сошо виступає у другому за силою дивізіоні чемпіонату Франції. Минулий сезон команда завершила в середині таблиці Ліги 2.