Будківський – гравець Сошо

Український нападник Пилип Будківський перебрався у французький Сошо.

Форвард Шахтаря Пилип Будківський перейшов у Сошо, інформує офіційний сайт французького клубу. Українець виступатиме за нову команду на правах оренди, угода розрахована на 1 рік.

"Будківський хоче продемонструвати в Сошо всі свої якості нападника", – йдеться у повідомленні прес-служби Сошо.

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Минулий сезон Будківський теж провів в оренді. Першу частину сезону форвард відіграв в бельгійському Кортрейку, другу – в Анжи.

Сошо виступає у другому за силою дивізіоні чемпіонату Франції. Минулий сезон команда завершила в середині таблиці Ліги 2.