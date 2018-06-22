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Будківський – гравець Сошо

14 червня 15:11 3556 Читать на русском
Будківський – гравець Сошо
Пилип Будківський (ліворуч)

Український нападник Пилип Будківський перебрався у французький Сошо.

Форвард Шахтаря Пилип Будківський перейшов у Сошо, інформує офіційний сайт французького клубу. Українець виступатиме за нову команду на правах оренди, угода розрахована на 1 рік.

"Будківський хоче продемонструвати в Сошо всі свої якості нападника", – йдеться у повідомленні прес-служби Сошо.

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Минулий сезон Будківський теж провів в оренді. Першу частину сезону форвард відіграв в бельгійському Кортрейку, другу – в Анжи.

Сошо виступає у другому за силою дивізіоні чемпіонату Франції. Минулий сезон команда завершила в середині таблиці Ліги 2.

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Головне Трансфери Трансфери чемпіонату України Трансфери Шахтаря Пилип Будківський Пилип Будківський Сошо Сошо
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