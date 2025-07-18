Невідомі пограбували будинок колишнього футболіста збірної Франції Мішеля Платіні в резиденції Буш-дю-Рон, викравши близько 20 трофеїв, повідомляє портал Foot Mercato. За інформацією джерела, Платіні встиг побачити людину в чорному одязі з капюшоном, а потім виявив зникнення близько двадцяти кубків і медалей.

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Прокуратура Марселя підтвердила початок розслідування за фактом злому, скоєного в будинку Платіні. Злочинець зник з місця події. Сам колишній президент УЄФА не постраждав.

Мішель Платіні є триразовим володарем "Золотого м'яча" – він вигравав цей приз в 1983, 1984 і 1985 роках, коли захищав кольори Ювентуса.

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