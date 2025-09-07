Півзахисник Бенфіки Георгій Судаков повідомив, що в його дім прилетіла ракета внаслідок ракетної атаки РФ в ніч на 7 вересня.

"Йо*****і орки, приліт в наш будинок…

Орки будуть казати, що в моєму будинку зберігають військову техніку", – написав Судаков у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, 7 вересня Росія завдала чергового терористичного удару по Україні. Під ударами перебували Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Кременчук, Одеса, Харків, Старокостянтинів та інші населені пункти. Наразі відомо про двох загиблих людей внаслідок обстрілу Києва.