Президент УАФ Андрій Павелко фігурує у "брудній" справі, яка тягнеться з 2016 року.

Сьогодні у помешканні керівника Української асоціації футболу проводилися обшуки, стверджує FootballHub і надає скріншот документа з відповідною постановою.

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Наразі Павелко виступає лише свідком у кримінальному провадженні №42019000000002229 за фактом зловживання посадовими особами Української асоціації футболу своїм становищем у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах.

У 2016-2017 роках компанією "Newport Management Limited" було отримано понад 4 млн євро компенсації від УЄФА за участь збірної України в Євро-2016. Було підготовлено 18 розпоряджень на загальну суму 3,2 млн євро, підписаних на той час генеральним секретарем ФФУ Юрієм Запісоцьким, якому нещодавно було вручено підозру від Генпрокуратури. Далі кошти були сплачені за велику кількість чаю, кави, морепродуктів та електротехнічного обладнання.

У разі виявлення нових доказів статус Павелка може змінитися. Функціонер був народним депутатом Верховної Ради України, а в березні 2015 року очолив головну футбольну структуру країни, яка тоді ще називалась ФФУ.

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