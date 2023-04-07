Грабіжники намагалися проникнути в будинок Ліонеля Мессі в Іспанії, але не змогли потрапити всередину.

Як інформує телеканал Antenna 3, спроба пограбування сталася в ніч із середи на четвер у місті Кастельдефельс, розташованому за 20 кілометрів від Барселони.

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Двоє людей у чорному зуміли проникнути в сад особняка, але потрапити в саму будівлю не змогли. Повідомляється, що невідомі встигли втекти до прибуття поліції. Згідно з джерелом, грабіжники потрапили на камери відеоспостереження.

Згодом з'ясувалось, що на оприлюднених кадрах не будинок Лео. Він належить його сусідів, які живуть зовсім поруч.

Та все ж подібні інциденти трапляються з Мессі не вперше. Кілька місяців тому двоє чоловіків у масках намагалися вдертися в його номер у паризькому готелі.

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