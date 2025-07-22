Останні кілька днів видалися непростими для форварда Альмерії Луїса Суареса: рано вранці минулої неділі в будинок нападника вдерлися злодії, при цьому всередині перебувала вся його родина. Про це повідомило видання La Voz de Almería з посиланням на джерела, близькі до розслідування.

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Двоє злодіїв проникли на балкон будинку, пробравшись через навіс, встановлений на першому поверсі, і спробували відкрити вікно за допомогою металевого предмета. Шум, що видавав предмет, який намагався прорватися крізь металеву раму вікна, розбудив усіх, хто був всередині. Луїс Суарес і його сім'я увімкнули світло і закричали. Нападник вступив у сутичку з грабіжниками, паралельно була викликана поліція.

Злякавшись приїзду правоохоронців, злодії швидко зникли.

Луїс Суарес живе в районі Ель-Тойо в Альмерії, де пограбування вже не рідкість. У січні хвиля пограбувань прокотилася по декількох підприємствах. Через це сім'я відчуває себе незахищеною.

Згідно з MaisFutebol, в послугах форварда Альмерії зацікавлений лісабонський Спортінг.

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