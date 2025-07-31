Під час чергової жахливої атаки на столицю України постраждав дім захисника Полісся Сергія Чоботенка.

Вночі, 31 липня, Київ пережив комбінований масивний удар росіян. Внаслідок обстрілу зруйновано будинок захисника Полісся Сергія Чоботенка.

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Дружина Чоботенка Каріна показала у своїх соцмережах жахливе відео на ранок після жорстокої атаки – уламки, вибиті вікна, знищене житло та згорілі автівки. Жінка написала: "Наш будинок! Ненавиджу". А також додала хеш-тег з нагадуванням, що росіяни – терористи.

До слова, Чоботенко наразі перебуває з Поліссям в Андоррі, де зіграє проти Санта-Коломи у кваліфікації Ліги конференцій.

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