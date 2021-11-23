Неприємний інцидент трапився з Ансу Фаті, поки він спостерігав за дебютом Хаві біля керма Барселони.

Грабіжники пробрались у будинок нападника Барси Ансу Фаті, коли сам гравець перебував на Камп Ноу, повідомляє Mundo Deportivo з посиланням на La Vanguardia.

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У цей час в приміщенні перебувала сім'я Ансу, яка дивилась матч проти Еспаньйола (1:0) по телевізору. Злочинці проникли на другий поверх будинки та встигли поцупити гроші, коштовності та годинник. До прибуття поліції, яку все ж викликали родичі Фаті, грабіжники втекли.

Нагадаємо, Ансу зараз відновлюється від травми і Хаві ще кілька тижнів не зможе розраховувати на зіркового форварда.

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