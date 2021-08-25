Черговою жертвою став мадридський Реал, який нібито намагається забрати Кіліана Мбаппе вже цього літа.

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"Якщо ви згодні на вказану ціну, то зв'яжіться з нами... Або будете завершувати сезон з гольфістом", – написав Аль-Тані у Twitter. Знущальницьке послання для Реала очевидне – платіть, скільки просить ПСЖ, або залишитеся з Гаретом Бейлом.

Нагадаємо, раніше Хамад Аль-Тані анонсував перехід Ліонеля Мессі, коли офіційного підтвердження ще не було.

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