"Будемо тримати голови піднятими": Конопля дав важливу обіцянку на матчі проти Північної Македонії та Мальти
Захисник збірної України Юхим Конопля подякував ЗСУ за можливість виступати у синьо-жовтих кольорах на футбольній арені.
"Готуємось із гарним настроєм до наступних ігор. Будемо намагатись і надалі тримати наші голови піднятими.
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Та з гордістю захищати нашу державу на міжнародній арені. І все це завдяки нашим Воїнам", – написав Конопля на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.
Нагадаємо, перший поєдинок жовтневого циклу збірна України проведе вже у суботу, 14 жовтня, проти Північної Македонії. Зустріч відбудеться у Празі і стартує о 16:00.
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