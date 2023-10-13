Захисник збірної України Юхим Конопля подякував ЗСУ за можливість виступати у синьо-жовтих кольорах на футбольній арені.

"Готуємось із гарним настроєм до наступних ігор. Будемо намагатись і надалі тримати наші голови піднятими.

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Та з гордістю захищати нашу державу на міжнародній арені. І все це завдяки нашим Воїнам", – написав Конопля на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, перший поєдинок жовтневого циклу збірна України проведе вже у суботу, 14 жовтня, проти Північної Македонії. Зустріч відбудеться у Празі і стартує о 16:00.

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