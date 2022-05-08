"Я вважаю, що з кожним подальшим тренуванням конкуренція за місце у складі буде зростати. Кожен із нас мріє потрапити до основи, поїхати в Шотландію й боротися за те, щоб вийти на чемпіонат світу. Тому кожен футболіст буде викладатися на повну, а далі вже визначатиме наш головний тренер.

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Скажу, що умови для підготовки в нас тут просто шикарні. Ще жодного разу наша національна команда не проводила збори в горах. Лише в клубі в мене були схожі умови в Австрії. Приємно прокидатися, приємно працювати, свіже повітря. Є всі умови для роботи.

Зараз важкі часи. У мене всі родичі в Україні, лише дружина з дітьми за кордоном. Дуже за них переживаю, прокидаюся й одразу до новин, чи немає прильотів та вибухів. З кожним днем стає все страшніше, що це не закінчується.

Перемога точно буде за нами, і все буде Україна. А ми на футбольному полі будемо робити все, що залежить від нас. Без удачі буде важко, але будемо сподіватися на успіх і на те, що Бог нам допоможе", – цитує Буяльського офіційний сайт УАФ.

Додамо, що поєдинок Шотландія – Україна відбудеться 1 червня, початок зустрічі о 21:45. Переможець пари побореться з Уельсом за путівку на ЧС-2022. Збірна України розпочала підготовку на зборах у Словенії.

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