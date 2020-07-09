"Будемо наче глухонімі": Вербіч зізнався, як налаштовувався на фінал Кубка України разом з одноклубниками

Півзахисник Динамо Беньямін Вербіч розповів про важливість перемоги в Кубку України.

"Гол забив Шепелєв. Я в момент пасу був поза грою, а Шепелєв не був. Тому я говорив арбітрам, що це я був поза грою. Не знаю, яка там була ситуація. Але вийшло, що гол не зарахували.

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Повірте, за три дні до гри ми говорили, що будемо сьогодні наче глухонімі, що ніхто не буде нічого говорити арбітру. Я в першому таймі дуже старався. Але бувають моменти, коли ти знаєш, що нічого не порушував, і рішення арбітра несправедливе. І вже через нерви починаєш сперечатися. Я перепрошую за свою реакцію на деякі рішення. Це все емоції.

Так, додав цей трофей до двох Суперкубка. Я підписував контракт з Динамо саме для того, щоб бути найкращим в Україні, завойовувати трофеї. Дуже хочеться, щоб і в чемпіонаті була інтрига. Ми дуже раді завоювання Кубка. Це важливо і для наших уболівальників", – наводить слова Вербіча офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, кияни обіграли Ворсклу в фіналі Кубка України, виявившись сильнішими в серії пенальті.

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