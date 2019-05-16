toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Кубок України
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ШАХТАР - ДИНАМО

"Будемо бухати та відпочивати", – Поворознюк про поразку від Шахтаря у фіналі Кубка України

16 травня 08:00 9803 Читать на русском
"Будемо бухати та відпочивати", – Поворознюк про поразку від Шахтаря у фіналі Кубка України
Олександр Поворознюк / ФК Інгулець

Президент петровського Інгульця Олександр Поворознюк ексцентрично прокоментував результат фінального матчу Кубка України проти донецького Шахтаря (0:4).

 
Тете 28’
Тете 39’
Жуніор Мораєс 45+1’
Манор Соломон 64’
28’ Тете
39’ Тете
45+1’ Жуніор Мораєс
64’ Манор Соломон

"Усе за***сь, хлопці. Хай хтось повторить те, що зробили ми. Чого хочеться? Швиденько доїхати додому. Тому що завтра в нас п'янка о першій. Боїмося напитися, щоби на Металіст не зібратися і нам неявку влупили.

Шахтар – Інгулець – 4:0 – відео голів та огляд матчу

Я казав і кажу: ми вже здійснили подвиг. Як і те, що ми або торбу отримаємо сьогодні, або виграємо в Шахтаря. Вийшло, що отримали торбу. Ми грали у футбол. Намагалися, але проти такої машини... Це те саме, що Запорожець проти Мерседеса.

Звісно, я задоволений командою. Головне, щоби на Металіст зібрались. Але враховуючи, що Металіст можемо й п'яними обіграти, завтра будемо бухати та відпочивати.

Шахтар зрівнявся з Динамо за кількістю трофеїв в новітній історії України

Знаєте, чому Інгулець потрапив у фінал? Тому що на кожну гру він виходить, як на останній і вирішальний бій. У нас може не виходити, але навіть у товариських матчах завдання виграти. Тому ми й досягнули свого. Все йде за планом. Єдине, що відміняється – цистерна шампанського, яке я замовляв на заводі. Тому що обіцяв, якщо виграємо, то заллю басейн і купатимусь. Усе решта – за планом, усе добре", – наводить слова Поворознюка Sport Arena.

Відзначимо, що Інгулець розгромно поступився Шахтарю (0:4) у фіналі Кубка України. За "гірників" забивали Тете (двічі), Мораєс і Соломон.

Шахтар – Інгулець: знаковий тріумф донеччан у Кубку України з майже "золотим дублем", класний футбол від Тете та Антоніо

blog_ava
Опорник для Ман Сіті, пробудження Тоттенхема, Челсі залежить від бану, Арсенал – від ЛЧ. Трансферні плани топ-6 АПЛ
00:04
3621
Теги
Кубок України Інгулець Інгулець Інгулець - Шахтар Олександр Поворознюк
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
3
хв
Львів
17:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук