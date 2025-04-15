Президент Вереса Іван Надєїн заявив, що його команда буде боротися за місце в зоні єврокубків у поточному сезоні української Прем'єр-ліги.

‒ Теоретичні шанси на здобуття права на участь в єврокубках залишаються, тому ми будемо боротися до кінця. Команда це знає, вони мають вигравати у кожній грі, а там побачимо.

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‒ На вашу думку Верес рухається у правильному напрямку?

‒ Думаю, що так, але вирішувати не мені, а вболівальникам. Наприкінці сезону, як завжди, буде проведена підсумкова наглядова рада, почуємо думку вболівальників і буде приймати відповідні рішення, ‒ сказав Надєїн для Українського футболу.

Наразі рівненський клуб посідає 7-му сходинку у турнірній таблиці УПЛ, у доробку підопічних Олега Шандрука 32 очки після 24-х турів чемпіонату.

Нагадаємо, у наступному сезоні право на виступ у єврокубках матимуть лише 4 найкращі команди УПЛ, а також переможець Кубка.

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