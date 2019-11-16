Будемо боротись до кінця, – Цітаішвілі закликав уболівальників не опускати руки

Хавбек молодіжної збірної України Георгій Цітаішвілі не впадає у відчай після поразки від Данії.

Півзахисник київського Динамо та молодіжної збірної України Георгій Цітаішвілі на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram подякував уболівальникам за шалену підтримку і висловив надію на позитивний результат у майбутньому.

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"Дякую всім за підтримку. Нехай маленький, але шанс є і ми будемо до кінця боротись", – написав Цітаішвілі в соцмережі.

Нагадаємо, вчора у Львові збірна України поступилась одноліткам з Данії з рахунком 2:3. Після чотирьох турів команда Руслана Ротаня посідає лише четверту сходинку групи 8 відбору на Євро-2021 – одна перемога і три поразки.

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