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Будемо боротись до кінця, – Цітаішвілі закликав уболівальників не опускати руки

12:42 171 Читать на русском
Будемо боротись до кінця, – Цітаішвілі закликав уболівальників не опускати руки
Георгій Цітаішвілі / Getty Images

Хавбек молодіжної збірної України Георгій Цітаішвілі не впадає у відчай після поразки від Данії.

63’ Назарій Русин
74’ Георгій Цітаішвілі
 
Андреас Ольсен 5’
Андреас Ольсен 25’
Андреас Ольсен 59’
Мадс Серенсен 72’
5’ Андреас Ольсен
25’ Андреас Ольсен
59’ Андреас Ольсен
63’ Назарій Русин
72’ Мадс Серенсен
74’ Георгій Цітаішвілі

Півзахисник київського Динамо та молодіжної збірної України Георгій Цітаішвілі на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram подякував уболівальникам за шалену підтримку і висловив надію на позитивний результат у майбутньому.

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"Дякую всім за підтримку. Нехай маленький, але шанс є і ми будемо до кінця боротись", – написав Цітаішвілі в соцмережі.

Нагадаємо, вчора у Львові збірна України поступилась одноліткам з Данії з рахунком 2:3. Після чотирьох турів команда Руслана Ротаня посідає лише четверту сходинку групи 8 відбору на Євро-2021 – одна перемога і три поразки.

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