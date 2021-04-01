Керівництво донецького клубу хоче втримати бразильського півзахисника команди Дентінью і запропонувало йому продовжити угоду про співпрацю. 32-річний футболіст поки відмовляється пролонговувати контракт з "гірниками".

"Скоро у нас має відбутися зустріч з Шахтарем, тому що Дентінью дуже важливий гравець у цьому сезоні.

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Можливість продовження контракту також буде на порядку денному. У будь-якому випадку, я уважно оцінюю ринок. Все, що пов'язано з Корінтіансом щодо Дентінью – це все через історію, яка пов'язує його з цим клубом", – цитує агента Жилберто Сілву видання Globoesporte.

Нагадаємо, Дентінью приєднався до Шахтаря влітку 2011 року, перейшовши з бразильського Корінтіанса за 7,5 млн євро. У його скарбничці 6 золотих медалей УПЛ, 5 Кубків України та 4 Суперкубки. У поточному сезоні провів за "гірників" 14 матчів, в яких забив 3 голи і віддав 1 результативну передачу. Його контракт з донецьким клубом завершується 30 червня 2021 року. Transfermarkt оцінює гравця в 1 млн євро.

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