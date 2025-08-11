– Вітаю з поверненням на поле після ушкодження. Ви забили гол у минулому матчі, одразу після повернення. Як зараз почуваєтеся, чи вже повернули свою оптимальну форму?

– Дякую, почуваюся добре, можна сказати, що повертаюся до тієї форми, яка у мене була наприкінці збору. Думаю, усе буде добре.

Пафос – Динамо: передматчева прес-конференція Шовковського – про важкий графік та можливу зміну тактики кіпріотів

– Наскільки важливою у психологічному плані була для команди перемога над Рухом?

– Кожна перемога важлива для психології команди. Впевнений, що ми як команда психологічно готові до завтрашньої гри. Буде зовсім інша гра, порівняно з нашим першим поєдинком у Польщі.

– Завтра матч відбудеться за спекотної погоди, прогнозується 35 градусів тепла плюс висока вологість повітря. Чи маєте якісь лайф-хаки, як грати за таких умов?

– Наші лікарі та медперсонал дають нам вітаміни. Люди, які вже багато пограли у футбол, говорять, що потрібно перед матчем пити якомога більше води. Усе це використовуватимемо на практиці, – сказав Буяльський на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, поєдинок між Динамо та Пафосом відбудеться у вівторок, 12 серпня, у кіпрському Лімасолі. Початок матчу о 20:00 за київським часом.

Динамо розтрощило Рух перед виїздом у Лізі чемпіонів – кияни забили п'ять голів