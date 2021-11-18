"Мені здається, Лєвандовскі дуже не пощастило зі "Золотим м'ячем" у ковідний сезон, коли його чи то відклали, чи то скасували. Я вибрав би його. Є й інші кандидати – не зрозумійте мене неправильно.

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Салах провів чудовий сезон, хоч він нічого й не виграв. З іншого боку, є Жоржінью, який виграв усе. Але я не впевнений, що він достатньо добре грав, щоб обійти в голосуванні Лєвандовскі. Тому я вибрав би Роберта.

Лєвандовскі знову виграв Бундеслігу. Його статистика просто приголомшує, а його голи минулого року... Тому я думаю, що "Золотий м'яч" має отримати Лєвандовскі. Буде справжнім злочином, якщо він не здобуде приз під час кар'єри. Це чудовий гравець", – цитує Оуена Euronews.

Результати голосування "Золотого м'яча" оголосять 29 листопада. Місце проведення заходу – знаменитий паризький театр Шатле. Минулоріч France Football вирішив не обирати найкращого гравця за підсумками коронавірусного сезону.

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