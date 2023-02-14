"Я так розумію, що на 99% на Англію збірну України поведе Руслан Ротань у статусі виконувача обов’язків головного тренера національної збірної України.

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Це рішення, яке на даному етапі дуже жваво обговорюється. І всю підготовчу роботу буде допомагати Ротаню проводити якраз тренерський штаб, який далі працюватиме із Сергієм Ребровим. Чому Ротань? Бо багатьох футболістів він знає ще з ігрової кар'єри і їхні якості. Плюс до того, він із декількома футболістами виходив на футбольне поле. Ось це рішення зараз є", – сказав Циганик у програмі "Циганик Live".

Нагадаємо, з січня цього року збірна України залишилась без головного тренера, оскільки контракт Олександра Петракова добіг кінця. Вже 26 березня "синьо-жовті" мають розпочати свій шлях до Євро-2024 поєдинком проти збірної Англії. Головним кандидатом на посаду називають Сергія Реброва, однак у нього до літа чинна угода з Аль-Айном.

До слова, Ротань нині поєднує дві посади: очолює Олександрію і молодіжну збірну України.

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