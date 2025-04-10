Наставник ПСЖ Луїс Енріке вважає, що після перемоги над Астон Віллою (3:1) в їхній парі 1/4 ЛЧ ще нічого не вирішено.

"Якщо ми хочемо вийти до півфіналу, нам потрібно їхати в гості до Астон Вілли, щоб виграти гру, а не грати по рахунку. Астон Віллі треба буде атакувати більше, ніж вона робила в першому матчі.

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Я вважаю, що гра-відповідь буде дуже цікавою. Знову ж таки, це буде дуже важливий матч для Астон Вілли. Не сумніваюся, що буде важко, як це було на Енфілді", – цитує заяву Луїса Енріке після гри Reuters.

Нагадаємо, що у випадку проходу ПСЖ в півфінал Ліги чемпіонів на паризький клуб очікує гра проти переможця пари Арсенал – Реал. "Каноніри" перемогли "бланкос" у домашньому матчі з рахунком 3:0.

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