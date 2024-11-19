"У першому матчі ми, в принципі, домінували та перебували більшу частину часу з мʼячем, але у нас не було так багато моментів у завершальній фазі.

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Напевно, нам не вистачило агресивності. Ми забили перші, але потім пропустили через помилки два мʼячі й програли.

Це хороша збірна, розуміємо, наскільки буде важко на виїзді. У них дуже хороша підтримка", – сказав Судаков у коментарі ВЗБІРНА.

Нагадаємо, матч Албанія – Україна відбудеться вже сьогодні, 19 листопада. Початок зустрічі о 21:45 за київським часом. За тур до фінішу "синьо-жовті" з 5 пунктами посідають останню сходинку турнірної таблиці групи В1. Лідирує з 8 очками Чехія, а другу-третю сходинки з 7 балами ділять Грузія та Албанія. Лише перемога допоможе підопічним Сергія Реброва уникнути пониження до Ліги С.

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