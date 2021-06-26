Захисник "Тре Крунур" Еміль Крафт намагається сконцентруватись лише на матчі 1/8 фіналу Євро-2020 проти збірної України.

"Не питайте мене щодо клубного футболу. Так, я хотів би залишитися в Ньюкаслі в наступному сезоні. Якщо продовжу кар'єру в іншому місці, там буду грати не гірше.

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Зараз всі сили хочу віддати країні. На нас чекає протистояння проти сильної збірної з топовими виконавцями. Це буде важка битва в однакових кольорах", – заявив Крафт у коментарі Футбол News.

Додамо, що матч 1/8 фіналу між Швецією та Україною відбудеться 29 червня о 22:00 у Глазго. Переможець протистояння у чвертьфіналі зіграє з тріумфатором пари Англія – Німеччина.

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