"Все добре проходить. Всі у формі. Зараз такий календар, що на кожну гру дуже багато гравців, вони грають свої матчі і тому перебувають в хорошій формі. Завтра розпочнемо наш другий відбір.

Збірна України U-21 оголосила заявку на матчі відбору до Євро-2025 проти Люксембургу та Англії

Збірна Люксембургу? Ми вже перевіряли їх на відео. Можу сказати, що вони обіграли Північну Ірландію – це один з показників того, що нам буде трішки важко. Але я вірю в нашу команду, і ми всі віримо в наш результат. Перемога буде за нами.

Думаю, оскільки вони грають вдома, то будуть у перші хвилини пресингувати і бігти вперед. Але потім вже буде гра під нашим контролем. Хотів би цього, і робитимемо все для цього", – поділився В'юнник у коментарі Суспільне.спорт.

Нагадаємо, поєдинок проти Люксембурга відбудеться вже сьогодні, 12 жовтня. Початок зустрічі о 20:30 за Києвом.

Молодіжна збірна України розпочала відбір на Євро-2025 перемогою над Північною Ірландією