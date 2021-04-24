"Зідан задоволений моєю роботою, каже, що бачить прогрес і у мене буде шанс. Головне, щоб я не опускав руки, адже вони в мене вірять.

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Зідан завжди дуже спокійний, і незалежно від результатів ніколи не влаштовує розбір польотів по гарячих слідах. Він завжди на боці команди. Зі мною найчастіше спілкується тренер воротарів, але Зідан також підказує мені, як я можу поліпшити гру ногами.

Одного разу я залишився після тренування, працював з м'ячем ногами. Зідан також залишився і спостерігав за мною хвилин десять. Потім підійшов до мене, уточнив пару нюансів, показав, що краще робити плюс пояснив принципи гри команди. Також він викликав мене до свого офісу, показував, як повинен діяти воротар при виході команди з оборони.

Гравці Реала називають Зідана Містер. Лише Рамос може називати його Зізу – вони рік, здається, грали разом. Та й за віком можуть собі дозволити", – сказав Лунін в інтерв'ю YouTube-каналу BurBuzz.

Нагадаємо, у поточному сезоні Лунін у складі Реала провів лише один матч – в 1/16 фіналу Кубка Іспанії Андрій двічі пропустив від Алькояно і вилетів з командою з подальшого розіграшу турніру.

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