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"Буде приємно згадувати, як грав проти української футбольної зірки", – капітан Литви в захваті від команди Шевченка

17:46 483 Читать на русском
"Буде приємно згадувати, як грав проти української футбольної зірки", – капітан Литви в захваті від команди Шевченка
Федір Черних (ліворуч) / фото: О. Попов

Капітан збірної Литви Федір Черних поділився враженнями про поєдинок з Україною (0:3) у відбірковому циклі Євро-2020.

 
Олександр Зінченко 7’
Марлос 27’
Руслан Маліновський 62’
7’ Олександр Зінченко
27’ Марлос
62’ Руслан Маліновський

"В українців у кожній лінії є лідери, які в скрутну хвилину можуть взяти гру на себе. Незважаючи на всі наші зусилля, якихось проблем підопічним Андрія Шевченка ми не створили.

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Хоча й українці були небезгрішними. За рахунку 0:3 вони розслабилися і припустилися кількох помилок у своєму штрафному майданчику. Однак ми їх не покарали за огріхи, зокрема, і я не реалізував свій момент.

В України дуже перспективна збірна, переконаний, що її найкращі матчі ще попереду. Користуючись нагодою, бажаю українським футболістам не втомлювався вдосконалюватися. Знаєте, можливо, через багато років приємно буде згадати, що довелося зіграти не тільки проти знаменитого Кріштіану Роналду, але і проти української футбольної зірки", – цитує Черних Команда 1.

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Теги
Україна Україна Литва Литва Збірна України Євро-2020 Федір Черних Федір Черних Литва - Україна
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