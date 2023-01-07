"Побажання для народу України? Найголовніше – мирного неба нам усім над головою, здоров’я близьким та перемоги на фронті. Віримо у Збройні Сили України та нашого президента.

Український клуб відмовився від голосування за символічну збірну світу – все через проросійську позицію ФІФА

Я вже пообіцяв рідним, що коли Україна переможе у війні, то з такого приводу я вип’ю келих шампанського – це буде перший алкоголь у моєму житті. Сподіваюся, це станеться якомога швидше", – поділився Андрієвський в інтерв'ю "Український футбол".

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року Росія напала на Україну, проте отримала гідну відсіч та вже відступила з кількох напрямків. Тепер окупанти займаються обстрілами критичної інфраструктури.

Оборонець Бахмута, активіст Майдану, воїн з часів АТО – українські футболісти на війні з Росією